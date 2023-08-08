Отравление произошло 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Один ребёнок скончался. Прокуратура завела уголовное дело. Восьмого августа министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства доложила, что из 14 госпитализированных детей в больнице остаются шестеро. Состояние двоих из них крайне тяжёлое.
— На основании результатов предварительного эпидемиологического расследования, данных лабораторных и инструментальных методов исследований, характера развития заболевания – пищевое групповое отравление и инфекционные заболевания исключаются. Более вероятной причиной является острое отравление токсическим веществом неясного генеза. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, — сказала министр.
Премьер поручил МВД тщательно провести следствие «по выявлению точных причин произошедшего и виновных».