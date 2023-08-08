Разработчики мессенджера начали тестировать функцию, которая позволит участникам больших групп запускать голосовые чаты без звонка. Это обнаружили эксперты тематического портала WABetaInfo. Голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками. Когда из голосового чата выйдут все участники, сеанс останется активным, но автоматически завершится через час. Пока функция будет доступна для устройств на базе Android.