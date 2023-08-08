Трагедия произошла вечером седьмого августа в Алматинской области. 45-летнюю женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области груди. Вскоре она скончалась. Подозреваемого в убийстве задержали в течение часа. 42-летний житель села Кошмамбет напал на медсестру на рабочем месте.
— Со слов задержанного, это произошло на фоне личных отношении и не связано с её профессиональной деятельностью, — отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
Расследование продолжается.