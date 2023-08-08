Антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева.
— Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, путём дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения, — говорится в сообщении.
Чиновника не задерживали, так как он полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд. 24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».