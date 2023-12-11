Бизнесмен в Уральске пытался скрыть налоги. Но вынужден был их выплатить после вмешательства сотрудников агентства по финансовому мониторингу.

В АФМ рассказали, что местный департамент завёл досудебное расследование в отношении ИП в Уральске. В 2019 и 2020 годах предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искажённые сведения. Он завысил сумму приобретения услуг, уклонившись от уплаты 605 млн тенге налогов. С учётом пени, подлежащая взысканию сумма составила 752 млн тенге.