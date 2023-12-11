Всем известно, что зимние виды спорта дают не только хорошее физическое развитие, но и положительно влияют на иммунитет. Фигурное катание было первым из зимних видов спорта, попавших в Олимпийскую программу. Но чтобы стать настоящим чемпионом, одной мечты мало. Важно найти подходящего наставника и определиться с местом тренировок.

Анна Рослякова — главный тренер по фигурному катанию на коньках в СК «Ice House». По образованию Анна педагог-хореограф и тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках. Анна Сергеевна тренировала детей в Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорск, семь лет. Четыре из них являлась старшим тренером. Тренер не понаслышке знает, насколько важны условия тренировочного процесса.

— Очень важно в каких условиях тренируется спортсмен, занятия у нас каждый день по несколько часов. Помимо занятий на льду, есть хореография, общая физическая и специальная подготовка, растяжка, а также танцы. У нас в комплексе всё продуманно, зал полностью оснащён и подготовлен к тренировочному процессу. Имеется весь необходимый инвентарь, ничего покупать не нужно. По выходным у нас есть индивидуальные тренировки. Сейчас мы готовимся к Международным соревнованиям «Ice Stars Cup 2023», которые состоятся в Астане. Очень много талантливых ребят в городе, сейчас у нас тренируются три группы. Начальная подготовка — это дети от четырёх лет, они изучают базовые элементы фигурного катания. Продолжающие — это дети, которые не первый год занимаются спортом и имеют юношеские разряды. И группа любителей. В самом начале тренировки идёт раскатка, разогреваем все группы мышц и подготавливаемся к более сложным элементам. Наша задача — работать на результат и для этого у нас есть все условия. Для развития чувства равновесия и высоты, ловкости и улучшения координации вестибулярного аппарата у нас есть вестибулярный вращающийся тренажёр «ротатор». Школа открылась недавно, но мы уже многое умеем. На открытие школы наши воспитанники за две недели подготовили номера, и надо отметить, выступили они блестяще, — говорит Анна Рослякова.

Фигурное катание — это не только красота, грация и здоровый образ жизни. Прежде всего у ребёнка появляется дисциплина, положительные личностные качества и закалённый спортивный характер. Дети учатся работать в команде, постоянно получают позитивные эмоции.

Тренеры школы «Ice House» — настоящие профессионалы своего дела. За их плечами богатый опыт в фигурном катании. Индивидуальный подход и собственная методика позволит раскрыть потенциал вашего ребёнка. Школа ведёт набор на секцию фигурного катания детей от трёх лет. Не упустите шанс стать чемпионом вместе с «Ice House».

Находится ледовый дворец на улице Придорожная, 1Г (остановка — гипермаркет «Дина»). Связаться можно по номеру телефона 8 (777) 841-30-41.

Новости компании