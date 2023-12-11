Платные тротуарные парковки с 11 ноября заработали в Алмалинском районе. Всего там 27 зон на 6 504 парковочных места, сообщают в акимате города.
Парковки работают восьми до 19 часов, стоимость часа составляет 100 тенге.
С 11 сентября платные парковки заработали в Медеуском районе. В других районах будут запускаться поэтапно.
Как можно оплатить парковку?
- через мобильное приложение «Парковки Алматы»;
- на сайте almaty-parking.kz;
- по QR-коду на информационных табличках через приложение Kaspi.kz;
- терминал kassa 24;
- абонентам Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel — через SMS на номер 1309. Для оплаты необходимо указать номера парковки, авто и количество часов через знак «*». К примеру, 6021*123ААА02*1.
Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок установят в Алматы.