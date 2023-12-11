Платные тротуарные парковки с 11 ноября заработали в Алмалинском районе. Всего там 27 зон на 6 504 парковочных места, сообщают в акимате города.

Парковки работают восьми до 19 часов, стоимость часа составляет 100 тенге.

С 11 сентября платные парковки заработали в Медеуском районе. В других районах будут запускаться поэтапно.

Как можно оплатить парковку?

через мобильное приложение «Парковки Алматы»;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через приложение Kaspi.kz;

терминал kassa 24;

абонентам Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel — через SMS на номер 1309. Для оплаты необходимо указать номера парковки, авто и количество часов через знак «*». К примеру, 6021*123ААА02*1.

Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок установят в Алматы.