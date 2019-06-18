Как рассказали жители дома по ул.Дружбы, 8, мусор в квартире жительницы Атырау копился на протяжении 20 лет. Женщина проживает одна, нигде не работает, каких-либо средств к существованию также не имеет. Около двух лет назад соседи начали замечать в своих квартирах больших крыс, которые портили мебель и другие предметы быта. Источником размножения вредителей и переносчиков инфекций явилась как раз-таки квартира №4, в которой и проживает 60-летняя женщина. - В квартире имеется две комнаты, обе они завалены мусором, который она носит домой прямо с близлежащей помойки. За два десятка лет отходы уже начали гнить. В квартире развелись крысы, которые сутками бегают по нашим квартирам и пугают детей. С этой проблемой мы обратились в чат-канал Tеlegram «Акимат Атырауской области», городские власти отреагировали очень оперативно, - рассказывает жительница дома Александра Пак. В этот же день по поручению акима Атырау была создана рабочая комиссия, которую возглавил его заместитель Жумабек Каражанов. Члены рабочей группы выехали на место и ознакомились с ситуацией. - Оказалось, что женщина не имеет удостоверения личности, лишь паспорт советского образца, и по сегодняшний день не получает пенсию по возрасту. По указанию руководителя рабочей группы сотрудниками местной полиции женщина была размещена в центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там специалисты окажут ей медицинскую и психологическую помощь, восстановят все необходимые документы и займутся оформлением пенсии, - рассказала руководитель городского отдела координации занятости социальных программ Нурлы Хабиева. Отметим, что санитарной очисткой квартиры женщины в течение двух дней занимались 10 сотрудников ТОО «Спецавтобаза», в итоге рабочие вывезли свыше 30 тонн мусора. Для этих целей было использовано три единицы спецтехники марки «КамАЗ». Деротизацией жилого помещения займутся специалисты городского отдела ЖКХ, которые потравят в квартире всех вредителей.