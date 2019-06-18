В нашей области работают 17 музеев, в каждом районе есть филиал областного историко-краеведческого, а также общественные тематические музеи. В каждом из них работают квалифицированные экскурсоводы, историки, методисты и хранители. Для того чтобы сделать музеи более привлекательными и доступными для населения и туристов, ежегодно в их работу внедряются различные новшества. Так, например, в областном историко-краеведческом музее нашего региона есть информационный цифровой киоск, где посетители могут ознакомиться с историей того или иного экспоната. - На сегодняшний день в музеях Казахстана работают свыше 5 тысяч человек. Все они на постоянной основе проходят повышения квалификации и сами проводят тренинги с молодыми специалистами. Что касается областного музея вашего региона, то работа в нем хорошо налажена, есть четких план, по которому проводятся мероприятия. И уже внедрены цифровые технологии, - рассказалруководитель фонда «KAZMUSEUM.KZ» Нурсерик Жолбарыс. Специалисты подчеркивают, что ежегодно количество посетителей музеев растет, особенно возросло число молодых людей, которые интересуются историей. - Сейчас повсеместно идет модернизация работы музеев. Обращается внимание не только на крупные музеи, но и школьные, тематические и многие другие. Хочется также отметить, что не только в городах люди ходят в музеи, но и в районах. Главное чтобы было интересно и доступная инфраструктура, - сообщила секретарь национального музея РК г. Нур-Султан Назгуль Кадримбетова. На семинар-тренинге, с участием представителей национального музея города Нур-Султан, который в нашем регионе проводится впервые были обсуждены вопросы повышения уровня знаний работников, а также проблемы, которые могут возникнуть в музейном дело. Это касается и хранения экспонатов, и привлечения посетителей, а также дефицита работников.