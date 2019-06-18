Теперь превышение скорости водителей будут фиксировать только установленные в городе скоростемеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель местной полицейской службы ДП ЗКО Кенжебек Куспаев, департаменту полиции ЗКО поступило указание от министра внутренних дел, об исключении скоростемеров, установленные в машинах полицейских, в населенных пунктах. - Такие скоростемеры, как "БИНАР", "Визир", "КРИС - П", будут использоваться только на автодорогах областного и республиканского значения. В населенных пунктах на сегодняшний день мы исключим применение этих устройств. Теперь для этого прорабатываем вопрос применения технических средств. Мы должны увеличить в городе количество скоростемеров "Сергек " и «Red speed» и управлением административной полицией уже определены места. В этом году было запланировано установить более 20 таких устройств. Тут планируется привлечение частных лиц в рамках ГЧП, - пояснил Кенжебек Куспаев. Кенжебек Куспаев отметил, что патрульные машины сдали скоростемеры еще 1 июня. - Теперь нарушение скоростного режима автолюбителей может фиксировать на территории города только шесть скоростемеров и четыре интеллектуальных перекрестка, - отметил Кенжебек Куспаев. - В первую очередь это делается, чтобы исключить контакт сотрудников полиции и граждан, а также с целью искоренения коррупционных составляющих.