Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель местной полицейской службы ДП ЗКО Кенжебек Куспаев, департаменту полиции ЗКО поступило указание от министра внутренних дел, об исключении скоростемеров, установленные в машинах полицейских, в населенных пунктах. - Такие скоростемеры, как "БИНАР", "Визир", "КРИС - П", будут использоваться только на автодорогах областного и республиканского значения. В населенных пунктах на сегодняшний день мы исключим применение этих устройств. Теперь для этого прорабатываем вопрос применения технических средств. Мы должны увеличить в городе количество скоростемеров "Сергек " и «Red speed» и управлением административной полицией уже определены места. В этом году было запланировано установить более 20 таких устройств. Тут планируется привлечение частных лиц в рамках ГЧП, - пояснил Кенжебек Куспаев. Кенжебек Куспаев отметил, что патрульные машины сдали скоростемеры еще 1 июня. - Теперь нарушение скоростного режима автолюбителей может фиксировать на территории города только шесть скоростемеров и четыре интеллектуальных перекрестка, - отметил Кенжебек Куспаев. - В первую очередь это делается, чтобы исключить контакт сотрудников полиции и граждан, а также с целью искоренения коррупционных составляющих.