Как рассказал заместитель акима города Сергей Доля, бизнесмены должны согласовать установку аттракционов с отделом предпринимательства. – Предприниматели согласовывают места эксплуатации детских аттракционов. На сегодняшний день в городе функционируют 7 надувных батутов. Сначала предприниматель пишет нам заявление, далее специалисты отдела визуально осматривают место размещения аттракциона, сам аттракцион обследуется на наличие дефектов и физических повреждений. С бизнесменом проводится разъяснительная беседа на предмет необходимости соблюдения техники безопасности, выдается памятка. Кроме этого, установка аттракционов согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства, отделом ЖКХ, управлением полиции и коммунальным предприятием АО "ЗапКазРЭК". После введения в эксплуатацию специалисты отдела предпринимательства еженедельно проверяют батуты, наличие огнетушителей и аптечек. Без разрешения у нас никто не работает, - заявил Сергей Доля. По словам председателя правления ОО «Байтерек» Мерует Санкаевой, большинство каруселей, батутов и других аттракционов не оборудованы для того, чтобы оказывать услуги детям-инвалидам. – Предприниматели дают возможность малоимущим, многодетным семьям, детям-инвалидам пользоваться аттракционами бесплатно. За это им, конечно, спасибо. Но у нас возникает такая проблема, что многие родители хотят воспользоваться всеми аттракционами, независимо от того позволяет состояние здоровья ребенка или нет. Детям ведь не объяснишь этого. Поэтому мы предлагаем предпринимателям оборудовать хотя бы одно место именно для детей из таких категорий. Возможно, это будут аттракционы с дополнительными ремнями безопасности, специальные места. Они долго сидеть тоже не могут. Но почему-то предприниматели нам всегда отказывают, - рассказала Мерует Санкаева.