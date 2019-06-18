В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что двое неизвестных лиц, один в медицинской маке с ножом, второй с пистолетом, ворвались в магазин, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет и ножом. Они похитили сотовые телефоны. - На место преступления незамедлительно направлены наряды комплексных сил полиции. По полученной ориентировке в ходе проведения оперативных мероприятий «по горячим следам» через два часа во дворах домов в районе ТД «Мадениет» остановлена автомашина «Датсун», в салоне которой находились двое парней в возрасте 20 и 22 лет. В багажнике автомашины полицейские изъяли 43 сотовых телефона марки «Айфон». Также в багажнике обнаружен газовый пистолет и нож, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 192 УК РК «Разбой».