Главной целью подобных творческих выставок является популяризация национального наследия и культурно-духовное воспитание молодого поколения. Истоки всех народных ремёсел уходят вглубь веков, имеют и свою историю, и своё путь развития. Сегодня наследники древней культуры изучают работы предков и возрождают технологию изготовления тех или иных предметов. Работы, выполненные в национальном стиле, сегодня украшают дома современных людей и это не дань традиции, а возвращение к исконному. - На выставке представлены различные работы наших мастеров. Это и картины, панно, картины выполненые войлоком, различные поделки из кожи и других материалов. В нашем районе очень развито рукоделие, им увлекаются не только представители старшего поколения, но и молодежь, - рассказал руководитель отдела внутренней политики Бокейординского района Аскар ажгалиев. Здесь, действительно, есть что посмотреть. Работы выполнены в разной технике и в них есть много интересных деталей. Бокейординский район интересен не только своим уникальным музейным комплексом, но и разнообразной природой. Гости выставки в свою очередь, заинтересовались сразу несколькими работами рукодельцев. Особенно большое внимание привлекают работы с изображением природы Бокейординского района, которая отличается своим разнообразием и красотой. Выставка продолжит работу в течение 30 дней. Вход на выставку свободный.