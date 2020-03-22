Как сообщил заместитель председателя филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев, главной целью акции BizBirgemiz является поддержка особо нуждающихся семей. - Социальная помощь будет оказана одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям. Таких по области было определено более 400 семей. Эта акция проводится не только в областном центре, но и во всех районных филиалах партии Nur Otan. Мы собираемся открыть счет, куда наши предприниматели, члены партии и просто обычные граждане смогут перечислять средства на помощь социально-уязвимым слоям населения, - отметил Мурат Мукаев. Стоит отметить, что региональным филиалам партии «Nur Otan» уже даны поручения отработать совместно с акиматами организацию закупа медицинских масок, антисептических средств и других товаров первой необходимости для бесконтактной доставки партийцами и волонтерами «Jas Otan» нуждающимся социально-уязвимым слоям населения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.