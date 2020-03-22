Иллюстративное фото из архива "МГ" В период чрезвычайного положения через границы Казахстана и России ограничили передвижение, отменены автобусное и другие транспортные сообщения. - Всех прибывших из Шарм-эль-Шейха на автобусе довезли до казахстанско-российской границы, оттуда их забрали российские автобусы, - сообщил во время онлайн-пресс-конференции первый заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов. – Пограничников обеспечили индивидуальными средствами защиты и оборудованием. Через границу пропускают в основном грузовые машины. Из Алматы, Нур-Султана, и стран разных категорий опасности по коронавирусу в Актобе прибыло около 80 человек. 22 из них находятся в стационаре. Это люди, прибывшие из дальнего зарубежья, они должны 14 дней быть под наблюдением врачей. Прибывшие из Алматы и Нур-Султана находятся дома, их наблюдают. Для лиц с подозрением на инфекционные заболевания подготовлены инфекционная и наркологическая больницы, для контактных провизорный стационар в санатории «Чайка» в лагере «Нефтяник». 2300 мест подготовлено в общежитиях вузов, еще около 500 в учреждениях образования. Нуржауган Калауов сообщил, что облакимат рассматривают вопрос об отсрочке оплаты за коммунальные услуги для жителей. От актюбинцев в поддержку медработников в период чрезвычайного положения поступило около 200 млн тенге. На случай чрезвычайного положения области выделено около 2 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.