Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе в очередном выпуске на своем канале в Youtube, передает Tengrinews.kz.
Скриншот с видео
На вопрос, насколько возможно заразиться через систему вентиляции, если в доме у кого-то обнаружен коронавирус, доктор ответил, что это возможно, только если не проветривать квартиру.
- Можно заразиться по вентиляции, если вы не понимаете, что такое воздухообмен и не способны проветривать помещение. Интенсивное сквозное проветривание хотя бы по 15-20 минут три-четыре раза в день устранит любую возможность заражения по вентиляции. Хотя понятно, что нормальные вентиляционные системы не должны этого допускать. Если ваша соседка на пятом этаже жарит рыбу, то вы теоретически по вентиляции не должны это ощущать. Если да, то надо разбираться с теми, кто делал эту систему вентиляции, - сказал Комаровский.
Доктор Комаровский также ответил на вопрос о том, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции.
- Протирать руки водкой можно, но эффекта никакого не будет. Для оказания дезинфицирующего эффекта в отношении коронавируса, концентрация спирта должна быть не менее 65 процентов. Обращаю ваше внимание на то, что, покупая санитайзеры, надо смотреть на концентрацию спирта, - отметил украинский врач-педиатр.
Он также ответил на вопросы, почему нужно делать тест на коронавирус, можно ли заразиться вирусом от домашних животных.
Читатели также поинтересовались, эффективна ли озонация воздуха в борьбе с коронавирусом. На это Комаровский ответил, что она не эффективна.
- Эффективно все-таки проветривание, поддерживание оптимальных параметров воздуха, в частности влажности, кварцевание в медицинских учреждениях также эффективно. Озонирование - выкинутые деньги, - отметил доктор.
RkweIsZgoK8
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 22 марта в Казахстане выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 31 в Нур-Султане и 23 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.