На большей части западного региона осадки не ожидаются.

По данным РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью -3.

В Атырау тоже осадков не ожидается, днем 12 градусов тепла, ночью +4.

В Актау будет солнечно, днем +16 градусов, ночью +5.

До 6 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов.

