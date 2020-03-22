Общее число летальных исходов на Пиренейском полуострове составило 4825, сообщает Informburo.kz

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом и тех, кто помогает больным, сообщает Русская служба ВВС. Италия ещё несколько дней назад обогнала Китай по числу жертв коронавируса. По данным на 22 марта, диагноз Covid-19 подтверждён у 53 578 жителей Италии – на 6557 больше, чем за день до этого. За последние сутки от коронавируса умерли 793 человека.Общее число летальных исходов на Пиренейском полуострове составило 4825. В Риме на карантине два монастыря, в них коронавирусом заразились 59 монашек. По всей стране от Covid-19 скончались по меньшей мере 28 священников. Россия объявила, что отправит в Италию военных вирусологов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч человек. Скончались более 11 тысяч заболевших. Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заболеваний коронавирусом в мире уже превышает 300 тысяч.