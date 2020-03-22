Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, Александр Милюков ушел из Областной детской деревни семейного типа 19 марта. - Полицейские ищут его уже третий день. Все кто видел или знает метонахождение Александра Милюкова просим сообщить по номеру 102 или же по номеру 92 18 04 дежурной части управления полиции Уральска, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.