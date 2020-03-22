Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальной сети Facebook пользователь Виталий Колпаков отметил,что поступила информация, что учителям района Байтерек не выплатили заработную плату. - В чем причина задержки? В городе и других районах такая же ситуация, - задался вопросами мужчина. В отделе образования района Байтерек прокомментировали задержку выдачи заработной платы. - От централизованной бухгалтерии все документы по выплате зарплаты ушли в казначейство района 18,19 и еще малая часть 20 марта, но по техническим причинам работники казначейства не смогли отправить платежные документы до конца рабочего дня и отправили их после 18.00. Если какие-то школы не получили зарплату, то до обеда 26 марта деньги уже должны поступить, - пояснили в отделе образования района Байтерек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.