Случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В столице и Алматы с 19 марта вводят карантин Иллюстративное фото из архива "МГ" В Министерстве здравоохранения сообщили, 22 марта был зарегистрирован еще один случай Covid-19 в Алматы. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На 22 марта в Казахстане выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 31 в Нур-Султане и 23 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.