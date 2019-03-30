На субботник вышли 7 363 жителей города, работники коммунальных предприятии, а также сотрудники государственных учреждении. Было задействовано 558 организаций и учреждений всех форм собственности. По данным пресс-службы акима Уральска, в уборке города приняли участие 570 студентов вузов и сузов, 53 КСК города с привлечением около 300 работников. - Сегодня мы вышли на субботник всей группой. Конечно, после зимы очень много мусора, хотелось бы, чтобы люди не выбрасывали мелкий мусор где попало. Тем не менее город нужно убирать, - говорит студент колледжа Аслан. - Мы собираем мусор в пакеты, затем его вывезут. Мусор вывозили 25 бортовых машин. В этот день в городе были убраны трасса Уральск–Желаево от путепровода в районе автобусного парка до трассы в п. Новенький, участок от рынка Ел-Ырысы до границы города, объездная дорога от микрорайона Умит в сторону трассы Уральск-Саратов, ул.С.Тюленина от тубдиспансера до трассы Уральск-Самара, сквер «Этих дней не смолкнет Слава», ул.Даумова от ул.Сарайшык до ул.Алмазова. Всего из города было вывезенного 311 кубометров мусора. Нужно отметить, что следующий субботник пройдет 6 апреля.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.