Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации региональной службы коммуникаций, кормить бесплатным горячим питанием в наступившем учебном году будут 71 217 учащихся. - На это выделено 2 миллиарда 135 миллионов 834 тенге, - привели цифры в РСК. - Из общего количества школьников, обеспеченных горячим питанием, 58 573 ребенка – это учащиеся начальных классов. Еще 12 644 учащихся с 5 по 11 классы - ребята из малообеспеченных семей и социально-незащищенных слоев населения.