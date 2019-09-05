ДТП произошло утром 4 сентября на железнодорожном переезде при въезде в Аксай. - Автомобиль наехал на ограждение, после чего слетел в кювет. Насколько нам известно, водитель не пострадал, и после совершения аварии с крылся с места происшествия, - рассказали в акимате Аксая. В полиции также рассказали, что ДТП произошло в 10.40 4 сентября. - Водитель автомобиля марки "ВАЗ-21124", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с ограждением железнодорожного переезда, в результате ДТП транспортное средство и ограждение упали в кювет. В настоящее время ведут розыскные мероприятия для задержания водителя, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.