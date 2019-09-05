Фото из социальной сети Instagram В социальных сетях, в пабликах Instagram и Facebook появилось фото, на котором запечатлен онкологический диспансер, а справа от него - салон ритуальных услуг. Это фото вызвало резонанс, активные пользователи соцсетей начали комментировать, при этом большинство из них считает такое решение бездушным и бесчеловечным. На этом месте местные жители предложили арендовать благотворительность для онкобольных. - Эта тема очень меня затронула... Я скажу больше немного... не все умирают от онкологии. Я знаю многих, кто живет и даже работает. Конечно, надо перенести эти услуги в другое место... Приходя в больницу, люди итак подавлены и еще здесь же услуги. Я думаю, у главного директора найдется другое место для подобного рода услуг. Я предлагаю на этом месте арендовать благотворительность для онкобольных. Чтоб люди могли приносить сюда лекарство, да все, что не жалко... и т.д. и безвозмездно раздавать их больным людям, - высказала свое мнение пользователь социальной сети Instagram krauseena. Стоит отметить, что многие пользователи считают, что таким образом на горе людей наживаются. - У наших людей не осталось никакой жалости, сердоболия и понимания людских бед. Все, что только людям нужно, это деньги, деньги и деньги!!!!! И не смотрят на то, что у людей , которые страдают такими тяжёлыми заболеванием - это очень ужасно!!! Поверьте, я знаю, это не на словах, а так как я сама лечила своего папу. Все 2,5 года мы ездили в это заведение, это ужасно поверьте! Это очень больно осознавать, что твой близкий человек умрет, а ты ничем помочь не можешь!!! Люди будь добрее и цените родных!!!!, - отметил пользователь сети Instagram saudashintorg. По словам администратора сервиса ритуальных услуг Натальи Забродиной, они ни в коем случае не хотели никого этим обидеть. - Понимаете, когда на самом деле человека касается такое горе, они теряют голову, как организовывать последнее прощание с родным, что нужно для этого, возникает масса вопросов. Мы в первую очередь готовы бесплатно проконсультировать и представить весь спектр услуг. Мы выбрали это место из соображений, что тут не многолюдно и еще вдали от центра. Хотим создать здоровую конкуренцию в этой сфере, сделать цены ниже, чем в других ритуальных салонах, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается, - отметила Наталья Забродина. После чего администратор ритуального салона добавила, что на этом месте раньше было изготовление или продажа пластиковых окон. - Тут царил бардак и беспорядок, мы же всю территорию будем содержать в чистоте, - заверила женщина. https://www.instagram.com/p/B2A91YflXUE/?utm_source=ig_web_copy_link Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.