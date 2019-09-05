Иллюстративное фото из архива "МГ" С 2017 году на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию поступило 41 заявление. Комиссия рассматривает такие дела, когда предприниматели двух государств разделяют между собой один рынок и не дают друг другу возможности выйти на рынок другого государства. – Рынок не должен делиться по территориальному признаку. Евразийская экономическая комиссия пресекает нарушения в виде злоупотребления доминирующего положения, конкурентного соглашения, недобросовестной конкуренции. За нарушение права конкуренции предусмотрена ответственность в виде штрафных санкций, и они очень высокие. Мы заметили, что у нас часто возникают проблемы из-за незнания. Поэтому мы подготовили "Белую книгу" для бизнеса, где полностью обобщили нарушения. Если ваши конкуренты применяют по отношению к вам какие-то неправомерные действия, устанавливают на рынке низкие цены, идет недобросовестная конкуренция, используют ваш товарный знак либо дискредитируют вашу компанию, то вы можете обращаться к нам, подавать соответствующее заявление, так же вы можете направить вашу жалобу через антимонопольный орган. Заявления к нам поступают, мы их рассматриваем, готовим предложение о добровольном устранении признаков нарушения и если эти условия не принимаются потенциальными нарушителями, то тогда возбуждается расследование, и предприниматель привлекается к ответственности, - рассказала директор департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Алия Джумабаева. В качестве примера директор департамента привела жалобу казахстанского предпринимателя, который сообщил о том, что российский бизнесмен устанавливает на свою продукцию очень низкие цены на рынке. – Естественно, он занимал доминирующее положение и казахстанская продукция стала неконкурентоспособной. Сейчас проводится расследование. В таких случаях предприниматели могут обращаться к нам, - сообщила Алия Джумабаева. По словам члена коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Серика Жумангарина, между странами ЕАЭС должно быть свободное перемещение товаров, рабочей силы, транспортных средств и капитала. – Но эти правила у нас соблюдаются не в полной мере. Управление экспертного контроля на границах при выходе и при входе сканируют все документы. Россия для нас является транзитной территорией, и при поступлении товаров из третьих стран у нас производится тотальный досмотр. Досмотр сам по себе является нормой, но там происходит превышение полномочий со стороны сотрудников таможенной службы РФ. Кроме этого, таможенные посты по инфраструктуре не соответствуют требованиям. Товар должен выгружаться, досматриваться в помещениях, где есть необходимые условия, это и холодильное оборудование, санитарное состояние. Таким образом, продукция теряет свой товарный вид. Еще одной проблемой является перечень изъятия. Мы в 2016 году вступили в ВТО, у нас подписан протокол с РФ о том, что в случае перемещения товаров на территорию РФ мы должны проставлять отметки. Сотрудники таможенных органов РФ некомпетентны, они не знают коды товаров и останавливают все наши товары. Были такие случаи, когда машины просто не пропускали дальше, и они вынуждены были возвращаться, - рассказала руководитель отдела региональной палаты предпринимателей ЗКО Эльмира Утешева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.