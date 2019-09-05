Сегодня, 5 сентября, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, где старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил результаты проверки состояния взыскания административных штрафов. - Прокуроры ЗКО в ходе проверки выявили многочисленные нарушения по исполнительным производствам на общую сумму 280 миллионов тенге тенге, допущенные государственными и частными судебными исполнителями. Было установлено около трех тысячслучаев, где были несвоевременно возбуждены исполнительные производства, оставлены без контроля 848 постановлений об удержании с доходов, 29 фактов отсутствия запретов на выезд за границу и 129 фактов незаконных возвратов документов, - пояснил Бауыржан Ахметжан. Стоит отметить, что с помощью информационных систем прокуроры установили наличие у 6 тысячдолжников заработной платы, недвижимого и движимого имущества, банковских счетов, дебиторских задолженностей, по которым судебными исполнителями меры принудительного исполнения не приняты. - По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 23 судебных исполнителя, 2 руководителя управлений департамента юстиции, актами надзора исполнено 2,3 тысячи штрафов на сумму 48 миллионовтенге, - заключил Бауыржан Ахметжан.