Общая площадь земельных участков составляет 17,6 га. - В ближайшие дни будут направлены официальные уведомления всем жильцам данного периметра по отчуждению земельных участков для нужд города, - сообщили в акимате города. – На сегодня хотелось бы уведомить всех жильцов по указанному периметру улиц (и улиц, находящихся внутри периметра), которые еще не предоставили копии необходимых документов, принести их в здание городского отдела архитектуры и градостроительства. Добавим, что 8 августа начался второй этап сноса старой части города. С ноября 2017 года, согласно генеральному плану города Атырау, утвержденному постановлением №749 от 29.11.2016 года, ведутся работы по отчуждению земельных участков в старой части города общей площадью 195,7 га. Всего запланировано 12 этапов отчуждения земельных участков со сроком окончания 2029 года. На сегодня ведутся работы по первому этапу, который расположен по периметру улиц Жангельдина, Байтурсынова, Тайманова, Гагарина и Пушкина (и всех улиц, переулков и проездов, находящихся в данном периметре), общей площадью 18,1 га.