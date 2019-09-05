Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала председатель ЗКФ профсоюза работников государственных и банковских учреждений и соцобслуживания Айгуль Есекенова, центр объединяет в свои ряды крупные отраслевые, локальные, районные профсоюзные комитеты и первичные профсоюзные организации в области. И их членство растет с каждым годом. – Коллективные договоры – одна из важных вопросов, стоящих на повестке дня у профсоюзного центра. На сегодняшний день в регионе во всех трудовых коллективах, где есть первичные профсоюзные организации, имеются коллективные договора. Как правило, такие примеры социального напряжения в коллективах, как задержка заработной платы, нарушение прав работников, игнорирование жалоб работников возникают в трудовых коллективах, где нет профсоюзных организаций. Согласно данным инспекции по труду ЗКО, на сегодня количество всех зарегистрированных коллективных договоров в регионе составляет 1545, коллективными трудовыми договорами охвачены свыше 130 тысяч человек. Количество работающего населения области составляет около 235 тысяч человек, - рассказала Айгуль Есекенова. Не менее важным вопросом Айгуль Есекенова считает создание достойных условий труда и достойную заработную плату. – Работающий человек должен быть самодостаточным, ведь чем справедливее и достойнее будет оценён труд, тем меньше будет нагрузка на бюджет. В принципе, это экономический нонсенс, когда человек, работающий полный рабочий день, попадает в малообеспеченные категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке. В своем послании глава государства народу Казахстана отметил важность повышения доходов и качества жизни. Размер минимальной зарплаты увеличилось в 1,5 раза – с 28 до 42 500 тенге. Эта мера напрямую коснулась 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают на предприятиях различных форм собственности, - заявила Айгуль Есекенова. Стоит отметить, что в первом полугодии 2019 года по области произошло 24 несчастных случая. В результате несчастных случаев пострадали 28 человек, 3 человека погибли. – В целях улучшения условий труда на предприятиях и организациях, уменьшения травматизма и профессиональных заболеваний федерация профсоюзов РК совместно с министерством труда и социальной занятости населения РК и социальными партнерами объявили 2019 год «Годом безопасности и охраны труда». Реализация социальных инициатив и ключевых задач, стоящих перед страной на современном этапе, придает новый импульс модернизации экономической и политической системы и повышению благосостояния казахстанцев. Среди них - повышение доходов населения, борьба с коррупцией, создание новых рабочих мест, решение жилищных вопросов, справедливая социальная политика, новый курс на развитие регионов, молодежная политика. Профсоюзы были и остаются одной из основных опор гражданского общества. Поэтому именно мы должны взять на себя часть той огромной работы, которую предстоит в ближайшем будущем выполнить нашей стране, - добавила Айгуль Есекенова.