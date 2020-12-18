Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения ЗКО, в состав данной комиссии вошли представители партии Nur Otan, профсоюзов медработников, управления занятости и соцпрограмм и филиала фонда медстрахования. - За март-октябрь выплачено всего 3,018 млрд тенге, в том числе 1693 врачам, 6065 людям - среднему медперсоналу, 2221 - младшему медперсоналу и 1066 водителям скорой и неотложной помощи, - рассказали в управлении здравоохранения. Всего же на борьбу с пандемией из резерва правительства РК на закуп лекарственных средств и средств индивидуальной защиты было выделено 865 миллионов тенге и из средств местных исполнительных органов – более 500 млн тенге. Из них 138 млн на закуп средств индивидуальной защиты, за приобретение медоборудования – 169 млн тенге, 5,6 млн на организацию перевозки медработников, еще почти 143 млн тенге на питание и проживание медработников, обеспечение видеонаблюдения- 12,6 млн тенге и на установку перегородок в городской многопрофильной больнице 48 млн тенге. Напомним, в первой волне пандемии в нашей области погибли 4 медицинских работника, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях. Семьи всех четырех погибших медработников получили единовременную социальную выплату в размере 10 млн тенге. Также комиссией было рассмотрено и одобрено 495 заявок на получение компенсаций медработниками, задействованными в противоэпидемиологических мероприятиях и зараженных КВИ.