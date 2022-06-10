- Сообщение о пропаже ребёнка поступило в полицию около 12 часов ночи. Его тело нашли на одной из строительных площадок в Нур Актобе с множественными рваными ранами головы, туловища и конечностей. Предположительно смерть наступила от укусов животного, - пояснил начальник управления местной полицейской службы Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла девятого июня в районе Нур Актобе, который находится за городом и активно застраивается. На территории одного из строящихся объектов обнаружено тело 12-летнего мальчика. Именно на этих стройках, по словам жителей, бывает много собак. Впрочем, бродячих животных много по всему Актобе. Их перестали отстреливать и усыплять. Жители жалуются на это с прошлого года.Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.