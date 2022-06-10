Проект отозвали для доработки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива "МГ" В пресс-службе комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что на портале «Открытых НПА» был размещён проект приказа о сборе дериватов сайгаков, умерших естественной смертью. Однако комитет отозвал этот проект приказа для доработки. Тем временем в ведомстве говорят, что возросшая популяция сайги вредит полям в ЗКО, Акмолинской и Костанайской областях.
- Кроме того есть риск повторения эпидемии пастереллёза 2015 года, когда было утилизировано свыше 150 тысяч особей павших сайгаков (80% от всей популяции). Сейчас разрабатывается научное биологическое обоснование, по итогам которого будет принято решение по вопросу управления численности сайгаков, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории семи районов ЗКО находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов. Первый замакима области Арман Утегулов говорил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных. В ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек».