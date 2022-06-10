Тело 12-летнего мальчика на стройке обнаружили девятого июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Я чувствую ответственность за случившееся - замакима Актюбинской области о смерти ребенка от бродячих собак Ребёнок скончался от рванных ран головы и туловища, полученных вследствие укусов животных. Назначены экспертизы. Заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов прокомментировал ситуацию.
- Второго марта приняли закон об ответственном обращении с животными. Чтобы он начал действовать, нужны подзаконные акты по содержанию собак и кошек. Акты прошли регистрацию, но вступят они в силу через 60 дней, то есть после 18 июля. Потом нужно выделить средства, провести конкурс среди желающих заниматься содержанием отловленных собак, - объяснил Жаксыгали Иманкулов.
На вопрос журналистов, чувствует ли чиновник ответственность за случившееся, Иманкулов ответил положительно, так как курирует это направление. И если ему скажут, что он не справился с работой, он готов сложить полномочия. Если есть угроза жизни безопасности людей, по закону животных могут умертвить. Но нужно заявление от жителей. С 25 мая по 10 июня в Актобе уничтожили 274 собаки.