Мошенники начали предлагать турпутёвки через социальные сети, сообщает Polisia.kz. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay В полиции рассказали, что злоумышленники активно используют сезонные запросы. На севере страны зарегистрировали три факта интернет-мошенничеств, связанных с оформлением туристических путёвок за рубеж. Желающие отдохнуть переписывались со лжетурменеджером через WhatsApp и отправляли предоплату. После их номера блокировали.
- Суммы ущерба – от 90 до 360 тысяч тенге. Сейчас сотрудниками криминальной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в интернет-мошенничестве. Полицейские просят граждан не отправлять деньги малознакомым людям, внимательно изучать репутацию фирм и интернет-магазинов, читать комментарии и отзывы. И только после этого совершать финансовые операции, - предупреждают правоохранители.
Ранее казахстанцев предупреждали об активизации лжеброкеров.