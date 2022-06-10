Предельную цену на сжиженный газ планируют повысить до 33 600 тенге за тонну, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Цена на газ повысилась в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий проект приказа министерства энергетики появился на портале «Открытых НПА».
- Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с первого июля 2022 года по 30 июня 2023 года в размере 33 600 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.
Публичное обсуждение продлится до 24 июня этого года. Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения.