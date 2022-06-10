Вызволили животное спасатели, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау лошадь провалилась в септик Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Как проинформировали в ДЧС Атырауской области, сообщение о том, что лошадь во дворе дома села Еркинкала-2 провалилась в септик, поступило в ведомство девятого июня в 22:52.
- Глубина колодца составляла полтора метра. Яма с грязной водой была прикрыта полиэтиленом с досками, не ограждена, в неё и провалилась лошадь. Спасатели с помощью подручных средств вытащили животное, - рассказали в пресс-службе ДЧС.
К слову, лошадь жива, с ней всё в порядке. Ранее спасатели помогли верблюду.