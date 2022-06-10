- Почти весь день провёл в областном роддоме. Два дня назад сестра моей жены родила, её перевели в послеродовое отделении. Сегодня нам сообщили, что ребёнка уронили. Мы как узнали, сразу поехали в роддом. Было обеденное время. Инцидент произошёл где-то между 10:30 и 10:40, как я понял. Конечно, во время обеда у них двери заперты наглухо. Мне открыли только в 13:55. Зашли, нам у входа сообщили, что надо встретиться с главврачом. Но обед не закончился и его на месте не было. Тогда мы зашли к заместителю главврача. Он встретил нас уже с заведующей того отделения. Усадил и спрашивает: по какому вопросу пришли? Что случилось? Как зовут роженицу? Мы были в шоке. То есть он делал вид, что ничего не знает. Мы были в шоке, - говорится в посте.

- Из-за того, что сотрудники больницы нам сказали, что ребёнок не падал, мы попросили посмотреть камеры в коридоре. Но нам показали, что камеры не работают. Именно та камера, установленная в этом коридоре. Заместитель главврача на вопрос, почему детей оставляют без присмотра, сказал, что у них только одна медсестра. Он же не может на всех 54 женщин выделить по одной медсестре. Мы попросили, чтобы сняли на УЗИ, и показали нам снимок. После обеда зашли за снимком, на этот раз нас встретил главврач. Сейчас стало известно, что камеры работают, где видно, что девушка роняет ребенка и падает. Только потом подбегают сотрудники. Поднимает ребёнка санитарка. Медсестры подходят позже, - сообщается в посте.

- Им крупно повезло, что не было летального исхода. Кажется, они не понимают серьёзности ситуации. Ребёнка надо было сразу отправить в реанимацию, потому что на лбу есть гематома и ссадина. А они просто свечку положили с обезболивающим, - заключил мужчина.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay О вопиющем случае рассказал родственник родильницы. Он опубликовал пост в группе «Глас народа».По рассказу мужчины, заведующая отделения на месте сказала, что никто не ронял ребенка. У малыша есть синяк на лбу и новорождённый хорошо себя чувствует. Со слов родственника, на самом деле было так: сестрёнку вызывали на рентген, она ушла из палаты. В это время из четырёх рожениц остаётся только одна девушка, которая с трудом передвигается. Ребёнок без конца плачет. Она берёт его на руки, чтобы успокоить и начинает звать медсестру. Никто не приходит. Она вынужденно выходит в коридор и просит помощи. Снова никто не приходит. Вдруг она теряет сознание, падает и роняет ребёнка на пол в коридоре. Сама девушка отмечает, что у нее закружилась голова.Потерпевшие обратились в департамент полиции Атырауской области. Они отметили, что в ходе следствия выяснилось - девушка, уронившая ребёнка много раз, давала противоречивые показания. Возможно, у неё депрессия. В конце оказалось, что ребёнок себя не так хорошо чувствует, без конца плачет. И они, дабы понаблюдать за ним, положили в реанимацию.Редакция «Мой ГОРОД» обратилась за комментарием в управление здравоохранения Атырауской области. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В полиции получить комментарии пока не удалось.