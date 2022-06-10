- Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения, - сказал президент.

– Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний, – заявил президент.

– Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги, – убеждён глава государства.

– Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат, – подчеркнул президент.

Фото: Телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию, и они вступили в законную силу.Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.По его мнению, важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур. Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.