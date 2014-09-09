Акимат пояснил, что считает себя потерпевшим по 9 эпизодам. Это газификация, электрификация, водоснабжение, строительство мостов и прочее, на чём хорошо нагрели руки Бергей и его команда. Но такое заявление вызвало возмущение этой самой команды, которая, в отличие от шефа, попала в руки силовиков. Самый главный вопрос: почему в списке нет самого акима и его брата Аманжана, у которых и оседала основная незаконная прибыль. Беглых родственников, как известно, до сих пор безуспешно ищет полиция. "Получается, 22 подсудимых, а среди нас нет Рыскалиевых, обоих, среди нас нет еще лиц, которых там в бегах. А они что, получается, вообще спрыгнули с этого ущерба? Мы должны весь ущерб платить, причинённый ими. То есть это какой-то абсурд. Получается, акимат не вникнув даже в суть дела, предъявляет иск к тем людям, которые по данным блокам не проходили", - возмутилась подсудимая Татьяна Шарыпкина. Напомним, Бергей Рыскалиев, его брат Аманжан Рыскали, а также еще 9 их сообщников находятся в международном розыске. Материалы уголовного дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство. В результате совершения членами преступного сообщества Рыскалиева тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений, государству и гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге.