Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Лидер Народного фронта Новороссии Александр Зинченко заявил, что Юлия Тимошенко, готовясь к революции, скупает силовиков. Он утверждает, что не безызвестная партия "Батькивщина" планирует организовать в скором времени "новый Майдан", сообщает издание дни.ру. Зинченко заявил, что в настоящее время партия "Батькивщина" ведет переговоры с милицией Киева о создании "силового блока" для беспрепятственной организации крупной акции протеста. "За счет подкупа силовиков "новый Майдан" сможет охватить сразу несколько регионов и помочь Тимошенко завоевать миллионы сторонников, разочарованных в провале предыдущей революции", – цитирует лидера Антимайдана LifeNews. Подобные предположения высказывают и эксперты. В качестве доказательства того, что Тимошенко готовит заговор против нынешней власти, политологи приводят массовый уход из "Батькивщины" всего основного политического актива. Кроме лидера партии, там никого не осталось. Такой же позиции придерживается депутат Верховной рады Елена Бондаренко. "Лидер "Батькивщины" провела внутри партии свою "люстрацию", чтобы новое окружение не ассоциировалось у электората с кровью", – заявила она. Как утверждают другие политологи, в связи с серьезным расширяющимся кризисом во многих основных областях жизни, украинское общество продолжает радикализироваться, а политический курс главы "Батькивщины" рассчитан именно на таких избирателей. Эксперты подкрепляют свои слова ситуацией, когда Тимошенко выступала за отмену внеблокового статуса страны и оправдывала любые жертвы выстраиванием союза с НАТО. Они считают, что радикальные лозунги помогают экс-премьеру перетягивать симпатии вооруженных избирателей. Однако в том, что Тимошенко удастся занять пост президента Украины, политологи сомневаются. Они утверждают, что итогом ее политической направленности станет тандем, в котором она в конечном итоге станет аутсайдером. Эксперты предполагают, что "оранжевая леди" предложит сотрудничество олигарху Коломойскому, на которое он с радостью согласится. Но в дальнейшем, когда они выступят против Порошенко, у них начнутся взаимные претензии. Здесь олигарх без усилий окажется лидером, утверждают политологи.