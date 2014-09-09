Иллюстративное фото с сайта omskinform.ru Иллюстративное фото с сайта omskinform.ru ЧП произошло вчера, 8 сентября, в Чешском городке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали очевидцы, вчера, 8 сентября, примерно в 12 часов дня некий мужчина забрался на вышку сотовой связи и сидел там некоторое время. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. Однако потом его, видимо, уговорили и он спустился. Из чешского городка его увезли в центральную районную больницу Аксая. Как рассказали в центральной районной больнице г.Аксай, вчера к ним действительно привезли мужчину после попытки суицида. Как сообщила заместитель директора Бурлинской ЦРБ Людмила ЗВЕРЕВА, сотрудника КПО привезли в больницу для первичной хирургической обработки. - Его обслуживали на месте, в больницу привезли для обработки ран, - рассказала ЗВЕРЕВА. - У него были резаные раны, потому что перед тем как залезть на вышку он пытался вскрыть себе вены. С ним побеседовал наш психолог. После этого он был транспортирован в Уральск. Как стало известно, это был сотрудник КПО б.в. В Аксай Мидглей Крейк Кристофер 1975 года рождения приехал по работе из Великобритании. Другие подробности выясняются.