Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, ЧП произошло примерно в полдень 8 сентября. Молодой парень выстрелил в другого мужчину недалеко от кафе "Марина" по проспекту Достык. Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан по "горячим следам". У пострадавшего врачи зафиксировали ушиб правого плеча, после осмотра он был отпущен домой. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в областную больницу был доставлен мужчина  1983 года рождения с ушибом и гематомами. После оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение. Между тем, стало известно, что пострадавший работает сантехником в ГККП "Школа высшего спортивного мастерства", что находится по улице Айтиева. Там также подтвердили указанный факт. Однако, сказали, что их сотрудник взял больничный, и пока на работу он не вышел.