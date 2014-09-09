Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 10 сентября 2014 года в 10 часов в Уральске пройдет ярмарка вакансий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акимата г. Уральска. Ярмарка будет проходить по ул. Карбышева, 60. Ее организаторами являются государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ» совместно  с общественным объединением «Западно-Казахстанское областное общество инвалидов Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Планируется участие 55 работодателей, которые представили более 470 вакансий. В текущем году было проведено 4 ярмарки вакансий, где были трудоустроены на постоянные рабочие места 266 безработных граждан, на социальные рабочие места - 11 человек, на молодежную практику - 33 человека, на общественные работы - 13 человек,  на профессиональное обучение - 12 человек.