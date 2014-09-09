Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, за 8 месяцев 2014 года в области за управление транспортными средствами с тонированными стеклами было привлечено 2451 водитель. - Между тем, хотелось бы напомнить, что за данный вид нарушения правил дорожного движения и Кодекса об административных правонарушениях республики Казахстан, водителям грозит, при первом нарушении - административный штраф в размере 5 МРП (1 МРП=1852 тенге), - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - При втором нарушении в течение года водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа, но уже в размере 20 МРП, а при третьем нарушении в течение года водитель лишается права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. По словам инспектора УАП, за текущий период было выявлено 314 автомашин, передвигающихся без государственных номеров, с поддельными и подложными государственными регистрационными номерными знаками. К слову, за такое нарушение водителям грозит штраф до 37 тысяч тенге, а при повторном нарушении в течение года лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.