Проспект Достык перекрыли от ул. Т. Масина до Золотой церкви, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, некто сообщил о заложенной бомбе. Куда именно заложена бомба, пока не сообщается. Здание "Билайн-центра" обтянуто сигнальной лентой, всех работников эвакуировали. Здание "Билайн центра" обыскали три кинолога с собаками. В данный момент они обыскивают лежащий на улице строительный мусор, который остался после ремонта. - 30 лет живу в этом доме и первый раз такое, - говорит житель этого дома Анатолий ПОЛЯКОВ. - Поймать бы этих шутников и наказать. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, пожарной службы, скорая помощь, спасатели, сотрудники УАП ДВД ЗКО, спецназ, кинологи и прокуратура. Также на место происшествия прибыли начальник УВД г. Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН и прокурор города Айдын РАШИДОВ. В 14.10 оцепление было снято, проспект открыт, сотрудники "Билайна" вошли в офис и продолжили работать. Жители дома также смогли войти в свои квартиры. Сотрудники спецслужб сказали, что тревога о заложенной бомбе была ложной. Фото Медета МЕДРЕСОВА