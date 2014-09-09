Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на представителя драматического театра им. А.Н. Островского. Фото: venividi ru Фото: venividi ru По словам адвоката Бауржана ШАМБУЛОВА, который представляет интересы бухгалтера ГККП "Драмтеатр им. А.Н.Островского" Назгул ЗДЕЛЕУОВОЙ, ГККП "Драмтеатр им. А.Н.Островского" объявил тендер на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с заменой оборудования, которое пришло в непригодность. В госзакупках победителем стал ИП "GRM". - В самом решении по вине организатора тендера не указан адрес победителя, и городской телефон ему не принадлежит, - рассказал Бауржан ШАМБУЛОВ. - Театр пытался получить его адрес, чтобы направить проект договора и вызвать его в театр по сотовому телефону, однако все оказалось тщетно. Только 6 марта поставщик сам уведомил театр об отказе от заключения договора о государственных закупках в связи с несоответствием квалификационным требованиям. Уже 7 марта театр предъявил иск о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок. Далее специализированный межрайонный экономический суд ЗКО от 22 мая 2014 года отказал в удовлетворении иска, но апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам ЗКО решение суда первой инстанции отменил, иск театра удовлетворил и признал ИП "GRM" недобросовестным участником госзакупок. По словам представителя, между тем зампрокурора ЗКО Хамидулла ДАУЕШОВ 4 июня возбудил дисциплинарное производство в отношении бухгалтера театра Назгул ЗДЕЛЕУОВОЙ, которое было направлено в адрес руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации акимата ЗКО". Впоследствии на бухгалтера было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. - Не согласившись с этим, коллектив театра принял решение об обжаловании постановления. Мы полагаем, что данная мера прокурорского реагирования вынесена с нарушениями закона и подлежит отмене, поскольку на момент возбуждения дисциплинарного производства прокуратура была осведомлена об обжаловании решения суда первой инстанции, - продолжает Бауржан ШАМБУЛОВ. - Более того, в распоряжении прокуратуры области были предоставлены и другие документы, которые подтверждают, что нарушений закона со стороны ЗДЕЛЕУОВОЙ нарушений нет. В качестве ответчика в исковом заявлении указаны прокуратура ЗКО, заместитель прокурора ЗКО Хамидулла ДАУЕШОВ и третье лицо на стороне ответчика генеральный прокурор РК Асхат ДАУЛБАЕВ. Иск будет рассматриваться в суде №2 г. Уральск.