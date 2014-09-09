По словам Рспая УТЕШЕВА, в настоящее время ситуация с ГСМ налаживается. - Все вы знаете, что оптовые поставщики ГСМ не должным образом выполняют свои обязательства по отгрузке ГСМ в область, ссылаясь на нехватку сырья для производства топлива, вагонов и прочее, - рассказал руководитель управления. - В связи с этим управлением и акиматом было направлено письмо министру энергетики РК для оказания содействия в исполнении обязательств по поставкам оптовых ГСМ. Одна из причин дефицита бензина сложилась из-за того, что в Казахстане не производят ГСМ марки АИ-92, необходимого для внутреннего потребления. 40% топлива мы потребляем из РФ. Напомним, 27 марта 2014 года в Казахстане был утвержден единый оптовый поставщик ГСМ - это "КазМунайГаз Онимдери", это и привело к тому, что весь завозимый бензин должен был проходить через "КМГ", и другие реализаторы топлива не могли закупить его и образовался дефицит на летние виды топлива. После бензинового коллапса, который длился в течение двух недель, этот приказ был отменен. - Операторы нашей области налаживают связи и договариваются о поставках ГСМ, - продолжает Рспай УТЕШЕВ. - Кроме того, сейчас все службы, в том числе полиция, АРЕМ, антимонопольная инспекция задействованы, чтобы из Казахстана в Россию бензин не забирали, поскольку такое опасение есть, так как мы граничим с пятью областями Российской Федерации. По словам главного энергетика области, потребности нашего региона в ГСМ в июле-августе нынешнего года составила порядка 5-6 тысяч тонн. На сегодняшний день уже есть договоренность о поставке 1,5 тысяч тонн из республики, еще 2,5 тысячи тонн "КМГ" договорилось поставить из Уфы. Остальные потребности должны удовлетворить другие субъекты МСБ, занимающиеся реализацией ГСМ. По крайней мере, на это надеются власти.