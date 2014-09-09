Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск. Напомним, уральские перевозчики заявили, что еще в апреле нынешнего года подали заявку на повышение тарифа за проезд до 85 тенге. Но ответа они не получили до сих пор, хотя обращались даже в прокуратуру и региональную палату предпринимателей. После повышения предельной цены на ГСМ в Казахстане, перевозчикам предложили сделать перерасчет поданной заявки. Между тем, по словам замначальника отдела пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск Гумара САДЫКОВА, уральские перевозчики сделали перерасчет ранее поданной заявки на повышение тарифа за проезд, и цена нового тарифа, по подсчетам сами перевозчиков составляет 90 тенге. - Теперь в течение 4 недель будет подсчитываться количество пассажиров, далее это будет аккумулироваться в отделе экономики, а уж потом рассматриваться повышение тарифа, - рассказал Гумар САДЫКОВ.