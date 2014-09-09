ДТП произошло 9 сентября примерно в 15.00 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. По словам очевидцев, "ЗИЛ" ехал по улице Шолохова в сторону района "Омега", в этот момент со стороны Плодоовощного по ул. Курмангалиева выезжала Toyota Land Cruiser. По словам водителя грузовика, он ехал на зеленый моргающий. - Я ехал на зеленый свет светофора, - рассказал водитель Toyota Land Cruiser. - Если сравнить расстояние, которое проехал я и он, то можно понять, что "ЗИЛ" ехал на красный свет. Toyota Land Cruiser ударился в заднее колесо "ЗИЛа". От удара иномарку развернуло на 90 градусов, а "ЗИЛ" продолжил движение и остановился только у заправки "Октан" по ул. Шолохова. К слову, автомобиль "ЗИЛ" в ДТП никак не пострадал, а вот у Toyota Land Cruiser смята вся передняя часть. В результате ДТП движение по улице было затруднено, что сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось регулировать движение вручную. Фото Медета МЕДРЕСОВА