В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Западно-Казахстанским ветеранам, которые в годы войны участвовали в освобождении Белоруссии от фашистских захватчиков, были вручены юбилейные медали и поздравительные открытки от имени президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». nagrada6Всего в боях за освобождение белорусской земли участвовали 35 Западно-Казахстанских солдат. К сожалению, не все дожили до сегодняшнего дня. - Наших ветеранов становится с каждым днем все меньше и меньше, - говорит председатель областного совета ветеранов Мурзагали МУХАМБЕТОВ. - И отрадно видеть, что их не забывают и помнят. Тем, кто проживает в сельской местности, медали и благодарственные письма от президента Белоруссии уже вручены, к сожалению, в городе мы смогли найти только четверых ветеранов, которые воевали в Белоруссии, а также сегодня две медали мы отдадим родным наших ветеранов, так как их нет больше среди нас. В торжественной обстановке медали и поздравления ветеранам вручил заместитель акима области Бахтияр МАКЕН. - Спасибо, что не забыли нас, - говорит Петр Павлович ПОДОЛЬНЫЙ. - Давно это было, многое уже и не упомнишь. Война дело страшное, пусть её никогда не будет больше. Очень рад, что нас не забывают и поздравляют. Юбилейной медалью и поздравительное письмо от имени президента Республики Беларусь получили Ибат АБДУЛОВ, Клавдия ВЕСЕЛОВСКАЯ, Николай КЕРИНОВ, Петр ПОДОЛЬСКИЙ, а также посмертно медалями награждены Юрий КОННОВ и Василий КОРОТКОВ.